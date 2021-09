Freizeit : Pflanzen und Bücher en masse

Vianden/Stolzemburg Denn die Viandener Papier- und Büchertage sowie die Pflanzenbörse auf Schloss Stolzemburg laden am 11. und 12. September Besucher zum Stöbern ein.

() Es sind diese Feste, die Augen und Seele Freude bereiten und auf die Besucherinnen und Besucher seit Monaten warten: das Pflanzen- und Gartenfest im luxemburgischen Stolzemburg und die Viandener Papier- und Büchertage. Beide finden am kommenden Wochenende (11. und 12. September) statt und bieten besondere Ausflugserlebnisse an.

Bereits zum 20. Mal verwandeln sich Stolzemburg und sein Schloss in einen grünen Traum. Am 11. und 12. September laden das Syndicat d‘Initiative Stolzebuerg, die Gemeinde Putscheid und der Naturpark Our Pflanzen- und Gartenliebhaber ein. Zum Auftakt der Herbstsaison bieten rund 50 nationale und internationale Ausstellerein vielseitiges Angebot für Garten, Terrasse und Balkon: Stauden, Gehölze, Kräuter, Balkonpflanzen, Blumenzwiebeln, Gartenmöbel, Accessoires, Gartendeko und fachliche Beratung. Daneben Kunsthandwerk und Produkte.

Die Naturparke Our, Öewersauer sowie der Natur- & Geopark Mëllerdall sind mit ihrem gemeinsamen Infostand zum Thema „Insekteräich“ vertreten. Hier erhalten die Besucher wertvolle Informationen zu naturnaher Garten- und Balkongestaltung, haben die Möglichkeit vor Ort insektenfreundliche Stauden-Pakete zu erwerben oder auch an thematisch passenden Kinderaktivitäten teilzunehmen.

An beiden Tagen dreht sich auf Schloss Vianden alles ums Thema „Papier“: Dabei werden nicht nur alte Bücher verkauft, sondern auch Handwerktechniken vorgestellt. Besucher erleben das Papierschöpfen, den Druck, aber auch Marmorierung und Kalligraphie in Vorführungen, Workshops und Lesungen. Die jüngeren Besucher können in verschiedenen Papierworkshops ganz in die Welt des Papiers eintauchen.