Kolumne Grenzgänger Als Akademiker in Luxemburg früher in Rente

Luxemburg · Viele Akademikerinnen und Akademiker unter den Grenzgängerinnen und Grenzgängern können bereits mit 57 in Rente gehen. So zumindest die Information der Luxemburger Rentenkasse. Doch was steckt dahinter? Volksfreund-Kolumnist Stephan Wonnebauer klärt auf.

09.10.2023, 21:10 Uhr

Symbolbild Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Von Stephan Wonnebauer

Viele Grenzgänger, die studiert haben, sind überrascht von Mitteilungen der luxemburgischen Rentenkasse. Ihnen wird erklärt, dass sie schon ab dem 57. Lebensjahr in Rente gehen können. In den offiziellen Informationen der CNAP kann man dies nicht nachlesen. Auch die im April dieses Jahres aktualisierte Broschüre über die Alterspension gibt hierüber keine Auskunft. Hintergrund ist, dass die bislang als Ergänzungszeiten geltenden Studienzeiten nun mehr auch für Akademiker in Luxemburg als Pflichtversicherung angerechnet werden. Hierauf hatte die EU-Kommission hingewirkt.