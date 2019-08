Adel : Sonderbeauftragter untersucht großherzogliche Personalpolitik

Luxemburg Es rumpelt gewaltig zwischen der Luxemburger Regierung und dem Großherzoglichen Hof. Denn laut dem Luxemburger Online-Magazin Reporter.lu wird Jeannot Waringo als so genannter „Sonderbeauftragter des Premierministers“ am Großherzoglichen Gericht eingesetzt, um die Personalpraktiken unter Großherzog Henri und Großherzogin Maria-Teresa bei Hofe zu untersuchen.

So sollen seit 2015 rund 30 Mitarbeiter bereits nach kurzer Amtszeit wieder entlassen worden oder aus dem Amt selber ausgeschieden sein. Dies erscheint der Regierung nicht ganz einleuchtend, und so soll der frühere Direktor der allgemeinen Finanzaufsichtsbehörde im Großherzogtum laut dem Portal nun „alle Aspekte des Personalmanagements analysieren“, Ministerpräsident Xavier Bettel „regelmäßig Bericht erstatten“ und auch erforderliche Reformen vorschlagen. Damit will die Regierung mehr Kontrolle über die Personalpolitik am Großherzoglichen Hof bekommen.