Wirtschaft : Großer Bahnhof in Dubai

So soll der Luxemburger Pavillon bei der Weltausstellung in Dubai im kommenden Jahr einmal aussehen. Die Bauarbeiten dazu haben bereits begonnen. Foto: GIE

Luxemburg Wenn am 20. Oktober 2020 die Weltausstellung in Dubai eröffnet, dann ist auch das Großherzogtum mit einem eigenen Pavillon dabei. Die Einzelheiten des Projekts werden immer konkreter.

So gibt es Vorträge und Führungen, um das Know-how luxemburgischer Unternehmen etwa in der Raumfahrt, in den Ökotechnologien, bei Lebensmitteln und Gastgewerbe, in der Infrastruktur und im Bauwesen sowie in den Gesundheitstechnologien zu präsentieren und weiter zu fördern. Die Unternehmen sollen über einen Zeitraum von sechs Monaten neue Kontakte knüpfen, um ihren Markt zu erweitern, hofft Thelen. Nach der vorherigen Weltausstellung, der Shanghai Expo, hätten sich in acht Jahren die Warenausfuhren immerhin verdreifacht und insbesondere die Ausfuhren von Finanzdienstleistungen sogar verfünffacht. „Wenn wir diese Zahlen für Dubai erreichen, können wir von einer erfolgreichen Mission sprechen“, sagt er.