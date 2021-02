Verkehrsrecht in Luxemburg : Arbeitsverhältnis in Luxemburg, Wegeunfall in Deutschland

Der in Luxemburg in einer physiotherapeutischen Praxis als Angestellter arbeitende Masseur M befährt mit seinem PKW die B 406 von Remich kommend zu seinem Wohnort Orscholz. In der Ortslage Sinz kommt es mit dem PKW des in Luxemburg wohnenden L, der mit seinem PKW bei der luxemburgischen Y-Versicherung haftpflichtversichert ist, zu einem Unfall.

L hat den Unfall ausschließlich und allein verschuldet.

M hat infolge des Unfalls beträchtlichen Sachschaden und erhebliche Verletzungen erlitten, darunter diverse Rippenbrüche, eine Brustquetschung, eine Gehirnerschütterung und einen komplizierten Bruch des rechten Mittelhandknochens. M, der in seiner Wohnung in Orscholz allein lebt, musste wegen der unfallbedingten Verletzungen zur Erledigung der Haushaltsarbeiten fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Vorprozessual hat die Y-Versicherung den Sachschaden des M ersetzt. Aufgrund eines von der luxemburgischen Unfallversicherung eingeholten Gutachtens hat die Unfallversicherung dem M eine Berufsunfähigkeitsrente auf Dauer gewährt, da M auf Dauer wegen seiner Handverletzung unfähig ist, seinen Beruf als Masseur auszuüben. Zudem zahlte die Unfallversicherung eine Entschädigung für die erlittenen körperlichen Schmerzen bis zur Konsolidierung in Höhe von 4000 Euro sowie eine Entschädigung für physiologische Beeinträchtigung und Beeinträchtigung des Wohlbefindens in Höhe von 25 000 Euro aufgrund einer festgestellten dauerhaften Minderung der Erwerbsfähigkeit von 14 Prozent. Unfallversicherung und Y-Versicherung lehnen weitere Zahlungen ab.

Daraufhin erhebt M Klage gegen die Y-Versicherung vor dem Landgericht Saarbrücken und begehrt von der Y-Versicherung unter eingehender Darlegung der Dauer und des Umfangs der Fremdhilfe Ersatz seines Haushaltsführungsschadens in Höhe von 2000 Euro und ein weiteres Schmerzensgeld von 25 000 Euro. In der mündlichen Verhandlung weist das Gericht die Parteien auf folgendes hin: Nach vorläufiger Rechtsauffassung halte es die Klage auf Ersatz des Haushaltsführungsschadens für gerechtfertigt. Die Klage auf weiteres Schmerzensgeld halte es für unbegründet. Die Rechtsansicht des Gerichts ist richtig.

Grundsätzlich haftet der Schädiger bei einem Unfall in Deutschland dem Unfallopfer nach deutschem Recht. Bei einem Wegeunfall eines in Luxemburg beschäftigten Arbeitnehmers tritt die luxemburgische Unfallversicherung ein – egal, ob sich der Unfall in Luxemburg oder in Deutschland ereignet hat. Das luxemburgische Gesetz über die soziale Sicherheit sieht vor, dass die Ansprüche des Opfers bis zur Höhe der Leistungen der Unfallversicherung auf diese übergehen, soweit sie Tatbestände betreffen, die von der Unfallversicherung entschädigt werden. Das bedeutet, dass das Unfallopfer die übergegangenen Ansprüche gegenüber dem Unfallverursacher nicht mehr geltend machen kann. Stattdessen wird er von der Unfallversicherung entschädigt. Die nicht übergegangenen Ansprüche können dagegen nach allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsgrundsätzen gegenüber dem Schädiger weiterhin geltend gemacht werden. Aufgrund einer EG – Verordnung wird von allen Mitgliedsstaaten der gesetzliche Übergang anerkannt mit der Folge, dass ein durch einen Unfall in Deutschland Geschädigter auf das deutsche Entschädigungsrecht gestützte Ansprüche insoweit nicht durchsetzen kann, als er für diese nach den Grundsätzen des luxemburgischen Gesetzes über die soziale Sicherheit von der Unfallversicherung entschädigt wird.

Im vorliegenden Fall sieht das luxemburgische Unfallversicherungsrecht keine Entschädigung für Tatbestände vor, die mit dem Haushaltsführungsschaden nach deutschem Recht deckungsgleich sind. Es kann demnach auch kein Übergang stattgefunden haben. Der Anspruch auf Ersatz des Haushaltsführungsschadens nach deutschem Recht ist also gerechtfertigt. Dagegen sind die Zahlungen für erlittene körperliche Schmerzen, für physiologische Beeinträchtigung und für Beeinträchtigung des Wohlbefindens umfassende und abschließende Entschädigungen, die mit dem Schmerzensgeldanspruch nach deutschem Recht deckungsgleich sind. Der Anspruch auf weiteres Schmerzensgeld ist daher nicht gerechtfertigt.