Kolumne Wann et knuppt... : Achtung „Parkkralle“!

Franz-Peter Basten Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Der Ruheständler M, der in Konz wohnt, fährt immer wieder in die Stadt Luxemburg, um an der Place d‘Armes von der Außenterrasse eines Cafés aus das multikulturelle Treiben zu genießen. M, der stets mit seinem Auto anreist, ärgert sich darüber, dass um diesen beliebten Platz herum kaum ein freier Parkplatz zu finden ist.