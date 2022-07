Baustellen : Die Wasserbilliger Hauptstraße wird mehrfach gesperrt

Foto: Albert Follmann

Wasserbillig Neue Mitte und neuer Straßenbelag. Das sind die Gründe, warum es in den kommenden Wochen immer wieder eng werden wird in der luxemburgischen Grenzgemeinde Wasserbilig. Was geplant ist und was gesperrt wird.