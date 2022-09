Großherzogtum : Weltkriegsbombe in Luxemburg-Stadt entdeckt - Zugverkehr unterbrochen

Foto: Polizei Luxemburg

In Luxemburg-Stadt ist am Mittwoch auf Höhe des Hauptbahnhofs eine Bombe des Zweiten Weltkriegs entdeckt worden - was für Zugreisende nach und von Trier Folgen hat.

Bei Bauarbeiten im Bereich des Hauptbahnhofs ist am Mittwoch in Luxemburg-Stadt eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Wie die Polizei des Nachbarlandes mitteilt, sei der Sprengsatz kurz vor 11 Uhr nahe des Pont Buchler gefunden worden. Die Brücke ist für den Verkehr gesperrt worden, ein Sicherheitsperimeter wurde eingerichtet. Der Kampfmittelräumdienst der Armee wurde angefordert. Die Polizei rät, den Bereich um die Buchler-Brücke herum wenn möglich zu meiden.

Für Zugfahrer hat der Fund Konsequenzen: Nach Angaben der luxemburgischen Staatsbahn seien der Bombe sämtliche Züge gestoppt worden. Von der Sperrung ist auch die Verbindung von und nach Trier betroffen, nach Angaben der Deutschen Bahn gibt es bis voraussichtlich 18 Uhr keine Züge. Ein Schienenersatzverkehr sei in Vorbereitung.