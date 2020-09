Arbeitsmarkt : Nur langsame Entspannung am Arbeitsmarkt

Luxemburg () Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Großherzogtum entspannt sich allmählich, wenn auch nur langsam. Zum Stichtag am 31. August waren gebnau 18 525 Menschen bei der Arbeitsagentur Adem als arbeitssuchend gemeldet, vermeldet die Behörde.

Vergleicht man die Arbeitslosenquoten von Juli und August, so ist ebenfalls ein rückläufiger Trend zu erkennen. Wie die Adem am Montag mitteilt, lag der Wert zum Stichtag am 31. August bei 6,4 Prozent. Im Juli war die Quote noch um 0,2 Prozentpunkte höher ausgefallen.