Grenzgänger-Finanzen Grenzgänger erhalten eine Steuergutschrift für Überstunden

Exklusiv | Luxemburg · Nach dem Hickhack um die Besteuerung von in Luxemburg geleisteten Überstunden für Grenzgängerinnen und Grenzgänger hat die Luxemburger Regierung einen neuen Gesetzentwurf verfasst. Was von diesem Jahr an gelten soll.

22.07.2024 , 16:51 Uhr

Wer als Grenzgänger beim Blick auf die Uhr merkt, dass er Überstunden erledigt hat, der erhält mit diesem Jahr von der Luxewmburger Regierung einen Steuerkredit zurückgezahlt. Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert