Sommer daheim : Schloss, Brauerei, Park: Darum willst Du nach Wiltz!

Ausflugstipp für die Ferienzeit: Museen in Wiltz informieren über Bier oder über die Weltkriegs-Schlacht in den Ardennen. Ein Abstecher zur Stadt im Norden Luxemburgs lohnt sich.

Vögel zwitschern, Bienen summen zu Hunderten über einem blauen Teppich aus Glockenblumen, geschwungene Wege winden sich an kunstvollen Steinmauern oder hohen Hecken vorbei und eröffnen immer wieder neue Blicke auf Teiche, Statuen sowie bunte Beete. Wer gestresst nach Wiltz kam, hat das in nur wenigen Minuten vergessen.

An ein sehr schmerzhaftes Kapitel der luxemburgischen Geschichte erinnert in Wiltz das nationale Streikdenkmal. Denn dort begann am 31. August 1942 der Generalstreik gegen die Wehrpflicht in der deutschen Wehrmacht. Zahlreiche Männer aus dem Ösling wurden damals vom „Standgericht“ zum Tode durch Erschießen verurteilt und ermordet.