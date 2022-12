Europa-Bahnhof : Nächster Halt: Wincheringen/Wormeldange

Recht überraschend wurde der Bahnhof in Wincheringen in Wincheringen/Wormeldange umbenannt. Foto: DT

Wincheringen Der Bahnhof ist umbenannt worden. Warum der Ort davon nichts gewusst hat, aber mehr als einverstanden ist.

Für Erstaunen hat vor einiger Zeit das neue Schild am Wincheringer Bahnhof gesorgt: „Wincheringen/Wormeldange“ steht da nun. Ortsbürgermeister und Gemeinderat sind von dieser Umbenennung überrascht worden. Hatte doch der verantwortliche und auftraggebende Zweckverband Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) Nord die Abstimmung zur Umbenennung mit dem grenzüberschreitenden Entwickler und Leader-Fördermittelträger „Miseler Land“ abgestimmt. Die Ortsgemeinde sei dabei „schlicht vergessen“ worden, sagt Ortsbürgermeister Elmar Schömann. Die SPNV habe sich zwar entschuldigt, ein etwas fader Beigeschmack bleibt jedoch, zumal man auch noch die Ortsgemeinde die Schilder bezahlen lassen wollte. Dies konnte Schömann abwenden, nun bezahlt das Leader Programm. Die Anzeigen in den Zügen seien aber noch nicht umgestellt.

Grundsätzlich begrüßt aber der Ortsgemeinderat dieses Zeichen für das Zusammenwachsen Europas hier in der Großregion. Die wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit ist hier besonders fortgeschritten, was auch das Brückenprojekt zwischen Nittel und Machtum beweist (der TV berichtete).

Weiterhin informiert Schömann den Rat, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier die Förderung für den geplanten Gemeinderaum in der neuen Mehrzweckhalle der Verbandsgemeinde von 500.000 Euro auf 420.000 Euro reduziert habe. Laut Aussage und Prüfung durch die ADD sei die Finanzlage der prosperierenden Gemeinde Wincheringen gut genug. Schömann meint dazu: „Das ist besser als nichts, zu Anfang des Jahres sah es zeitweise so aus, dass überhaupt keine Zuschüsse gezahlt würden.“