Luxemburg Unwetter am Freitagabend im Großherzogtum: Ein Tornado fegte über den Süden des Landes.

Für Philipp Ernzer, Betreiber des Wetterdienstes Météo Boulaide, kam das Ereignis keineswegs überraschend: Er hatte bereits am Donnerstag „Starkregen und Sturmspitzen“ für Freitag vorhergesagt. Am Freitag konnte er auf einem Radarbild auch das „Haken-Echo“ erkennen: ein Zeichen, beim ein Gewitter eine Superzelle mit hohem Tornadorisiko birgt. Wenn sich das Phänomen zeige, bleibe für Warnungen aber kaum noch Zeit: „Tornados kann man immer nur sehr kurzfristig vorhersagen“, erklärte Ernzer gegenüber dem Tageblatt.

Grundsätzlich sei es so gewesen, dass die Kaltfront eines Sturmtiefs über das Land gezogen sei. „Weil es eine Kaltfront ist, gab es einen sehr starken Höhenwind, während die Winde in Bodennähe nicht so stark waren.“ Dadurch hätten sich die „Superzellen“ mit den starken Aufwärtswinden gebildet. Ein zusätzlicher Faktor im Geschehen seien sehr schwüle Luftmassen gewesen, die von Südwesten aus ins Land gedrückt worden waren. „Da haben sich einige Faktoren überschnitten“, sagt Ernzer.