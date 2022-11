Weihnachtsmarkt : Winterlights-Festival: Weihnachtsmarkt in Luxemburg bringt Highlights aber auch einen Stimmungsdämpfer

Luxemburg Mitte November beginnt das Winterlights-Festival in Luxemburg. Sieben Wochen lang erscheint das Stadtzentrum dann in weihnachtlichem Glanz. Eine Maßnahme der Stadt drückt aber auf die Stimmung.

Beim Winterlights-Festival, so heißt der Weihnachtsmarkt im Stadtzentrum von Luxemburg, wird die Innenstadt auch in diesem Jahr weihnachtlich dekoriert werden. Viele kleine Chalets, wie die Markthütten in Luxemburg heißen, bieten allerlei Köstlichkeiten und mehr an.