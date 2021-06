Kolumne Grenzgänger : Luxemburger bevorzugen Grenzgänger

Stephan Wonnebauer. Foto: Stephan Wonnebauer

Auch wenn es 2018 eine Steuerreform in Luxemburg gab: Noch immer existieren einige Vorschriften, wonach sich in Luxemburg Ansässige gegenüber Grenzgängern etwa aus Deutschland benachteiligen. Unser Kolumnist hat solche Fälle in seiner Kolumne anlysiert.