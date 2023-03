Mit dem Auto am Findel Wo Reisende am Flughafen Luxemburg parken können

So langsam fängt die Urlaubszeit wieder an. Besonders das Osterwochenende ist für viele ein beliebter Zeitpunkt, um einen kurzen Urlaub anzutreten. Für weite Reisen bietet sich in der Region Trier der Flughafen Luxemburg an. Er ist schnell zu erreichen und hat viele Reiseziele im Angebot. Eine Frage, die vor dem Urlaub jedoch oft für Kopfzerbrechen sorgt: Wo lasse ich mein Auto während der Reise stehen? Dafür gibt es am Flughafen Luxemburg mehrere Möglichkeiten zu unterschiedlichen Preisen. Hier ein Überblick: