Ausstellung : Wohnen in überteuertem Markt

Wohnen in überteuertem Markt

Auf der Expo Home & Living auf dem Luxemburger Kirchberg dreht sich noch an diesem Wochenende alles rund ums Bauen, Wohnen und Einrichten. Foto: MARIE DE DECKER

Expo Home & Living in Luxemburg zeigt noch bis zum Sonntag Neuheiten.

(sas) Das Wohnen in Luxemburg ist teuer, und bezahlbarer Wohnraum wird für viele zur Mangelware. Folglich findet die nationale Wohnungswoche gerade passend zur Expo Home & Living in den Messehallen auf dem Kirchberg statt. Noch bis zum Sonntag, 20. Oktober, präsentieren sich hier mehr als 200 Aussteller aus fünf Ländern mit Trends und Neuheiten zu den Themen Kaufen, Mieten, Bauen, Renovieren, Einrichten, Möblieren und Dekorieren.

Aber auch Verbände wie das nationale Feuerwehr- und Rettungskorps CGDIS und die Polizei beraten etwa zu Themen wie Einbruch­schutz oder Brandschutz. Gerade Letzteres wird sich in Luxemburg mit dem kommenden Jahr ändern. Dann tritt nämlich das Gesetz zur Rauchmelderpflicht innerhalb von Wohnungen und Häusern in Kraft, das Wohnungsbesitzer zum Anbringen von Rauchmeldern verpflichtet. Folglich gibt es am CGDIS-Stand für jeden der geschätzt 30 000 Besucher der Expo Home & Living einen Rauchmelder.