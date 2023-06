Ab 1. Juli Zigaretten in Luxemburg werden teurer

Trotz dieser Preiserhöhung kommen Raucher in Luxemburg immer noch günstiger weg als in den Nachbarländern, geht aus der Antwort der Ministerin hervor. Der Minimalpreis für Zigaretten unterscheidet sich im Vergleich zu Deutschland nicht allzu sehr: Dort kostet die Packung 5,10 Euro – also 40 Cent mehr. In Belgien ist der Unterschied mit 7,11 Euro (2,41 Euro mehr) hingegen schon größer und in Frankreich kostet die 20er-Packung fast doppelt so viel wie in Luxemburg. Kunden zahlen dort mindestens 10,30 Euro pro Schachtel (5,60 Euro mehr).