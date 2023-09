Grenzgänger Zweite Steuerkarte

Im konkreten Falle erhält die Grenzgängerin Lohn nach der Steuerklasse 1. Die zweite Steuerkarte wird in Luxemburg bei Ledigen jedoch mit 33 Prozent versteuert. Da die beiden Gehälter steuerlich zusammengerechnet werden, ergibt sich aufgrund des progressiven Steuersatzes in diesem Fall insgesamt ein Steuersatz von 27 Prozent. Der Lohn wurde allerdings nur mit 14 Prozent besteuert. Da zwei Steuerkarten vorliegen, ist die Grenzgängerin in diesem Falle verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Es kommt zu einer Steuernachzahlung von 4000 Euro. Solange zwei Steuerkarten vorliegen, wird es somit immer zu einer Nachzahlung kommen. Ein anderes Steuerklassensystem ist in Luxemburg leider nicht vorgesehen. Man kann allerdings freiwillig Steuern auf das Steuerkonto zahlen, um seine Finanzen im Griff zu behalten. Das Finanzamt wird dies dann registrieren und das festgestellte Guthaben mit der Nachzahlung verrechnen. So kann man sich selbst helfen.