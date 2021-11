Interview Andrew Ferrone : Luxemburger Klimaexperte: „Der Klimawandel ist menschengemacht – da gibt’s nichts mehr dran zu zweifeln!“

Foto: Andrew Ferrone/Privat

Trier Andrew Ferrone ist einer der bekanntesten Klimaforscher Luxemburgs und derzeit beim Weltklimagipfel in Glasgow. Wie wird sich die Klimakatastrophe in der Region Trier/Luxemburg bemerkbar machen? Was kann jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun? Antworten im Volksfreund-Interview.

Eigentlich war 14.30 Uhr für das Telefoninterview am Dienstag ausgemacht. Das passe, so hatte es Andrew Ferrone (39) in seiner E-Mail am vergangenen Wochenende geschrieben, perfekt in seine Mittagspause. Dann stehe für ihn gerade mal keine Sitzung in Glasgow beim Weltklimagipfel an. Doch dann um kurz nach 10 Uhr am Dienstagmorgen: „Geht’s auch schon um 11 Uhr? Die Mittagspause ist leider voll.“ Klar, geht, kein Problem. Gibt halt viel zu besprechen in diesen Tagen beim 26. Weltklimagipfel in Schottland. Andrew Ferrone, einer der bekanntesten Klimaforscher Luxemburgs, sitzt für das Großherzogtum im Weltklimarat und ist aktuell in Glasgow mit von der Partie.

Herr Ferrone, sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg steigen die Corona-Zahlen aktuell stark an. Nun kommen 25 000 Menschen aus der ganzen Welt in Glasgow zusammen und Sie sind mittendrin – wie sicher fühlen Sie sich?

Info Andrew Ferrone ZUR PERSON Andrew Ferrone hat in Klimawissenschaften promoviert. Der 39-jährige Physiker leitet den Wetterdienst in der Luxemburger Verwaltung für technische Dienste der Landwirtschaft, sitzt für Luxemburg im Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change) und hat schon einige Klimagipfel miterlebt. Aktuell gehört er zur Luxemburger Delegation beim 26. Weltklimagipfel in Glasgow, und ist einer der Unterverhandler für die Europäische Union.

Andrew Ferrone: Die Corona-Vorsichtmaßnahmen sind sehr hoch hier in Glasgow. Wir müssen jeden Tag vor Betreten des Konferenzgeländes Schnelltests machen. Es besteht zudem überall und zu jeder Zeit Maskenpflicht – außer, wenn man isst oder trinkt. Außerdem wird in den Sälen Abstand gehalten.

Heißt, Sie fühlen sich sicher?

Ferrone: Prinzipiell schon. Wir hoffen, dass es keinen Corona-Ausbruch geben wird. Es ist einfach so wichtig, dass wir uns alle physisch treffen.

Es gibt viele Menschen, die die Gefährlichkeit des Coronavirus’ bestreiten. Es gibt zudem Personen, die die Existenz des Klimawandels nicht sehen wollen – das Leugnen scheint ein Phänomen zu sein, das sowohl den Klimawandel als auch das Virus betrifft. Wie nehmen Sie das wahr?

Ferrone: Da ist was dran, ja. Wichtig ist: Der Weltklimarat hat ganz klar festgehalten, dass der menschliche Einfluss aufs Klima nicht mehr anzuzweifeln, nicht zu leugnen ist. Daher gibt es von wissenschaftlicher Seite aus keine Diskussion mehr. Leider gibt es in Sachen Corona einen solchen Rat wie den Weltklimarat nicht. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn solch ein Gremium bestehen würde, um die existierenden wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Virus zusammenzutragen, um festzuhalten, was wirklich evident ist und wo es noch Bedarf an Forschung gibt.

Für Sie als Wissenschaftler muss es doch wehtun, mitansehen zu müssen, wie Menschen belegte wissenschaftliche Erkenntnisse sowohl bei Corona als auch dem Klimawandel anzweifeln, oder?

Ferrone: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich auf den Klimawandel schaue: Klar, gibt es noch Forschungsbedarf in verschiedenen Bereichen. Dennoch steht die Hauptaussage des Weltklimarats fest: Der Klimawandel ist menschengemacht.

Haben Sie denn das Gefühl, die Dringlichkeit des Klimawandels ist bei den Entscheidungsträgern der Welt angekommen?

Ferrone: Gute Frage. Das werden wir in den kommenden Tagen sehen. Wenn ich die Eröffnungsreden der Staatenführerinnen und Staatenführer am Montag zum Maßstab nehme, stimmt mich das schon mal positiv.

Nehmen wir an, die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels – also die angepeilte, maximale Erderwärmung von der vor-industriellen Zeit um 1800 bis ins Jahr 2100 – gelingt. Wie wird sich das Klima in der Region Trier/Luxemburg trotzdem verändern?

Ferrone: In Luxemburg ist es so, dass die Temperatur im Jahresdurchschnitt seit der vor-industriellen Zeit um 1,6 Grad gestiegen ist. Dieser Anstieg wird noch um mindestens 20 Jahre weitergehen. Denn auch wenn die globalen Emissionen von Treibhausgasen jetzt zügig runtergehen würden, steigen die Temperaturen mindestens zwei Jahrzehnte weiter, weil das Klimasystem träge ist.

Also ist Luxemburg jetzt schon bei mehr als den angepeilten 1,5 Grad …

Ferrone: Ja, Luxemburg allein betrachtet schon. Das ist natürlich deutlich mehr als der globale Wert. Der liegt aktuell bei 1 Grad Erwärmung seit der vor-industriellen Zeit. Dass der Wert zum Beispiel in Luxemburg bei 1,6 Grad liegt, hat damit zu tun, dass die Landoberfläche sich stärker erwärmt als die Ozeane. Auf dem Land gehen die Temperaturen schneller in die Höhe als im globalen Mittel.

Die Flut hat das Ahrtal im Juli schwer getroffen. Starkregen-Ereignisse werde es in Zukunft häufiger geben, sagt Andrew Ferrone. Der Grund: der Klimawandel. Foto: dpa/Boris Roessler

Zurück zur Ausgangsfrage: Was wird sich in den kommenden Jahren beim Klima verändern, auch wenn die Einhaltung des globalen 1,5-Grad-Ziels gelingt?

Ferrone: Was wir für Luxemburg sagen können: Die Winter werden nasser mit mehr Niederschlag, die Frühjahrsmonate dagegen trockener. Auch die Extremereignisse werden zunehmen. Die Anzahl von Tagen mit Starkregen wird in der Region steigen – das hat direkt mit dem Klimawandel zu tun. Das ist vom Weltklimarat als direkte Verbindung festgestellt worden und relativ leicht zu verstehen: Die Luft wird wärmer, daher kann die Atmosphäre mehr Wasserdampf aufnehmen.

Extremwetterereignisse wie im Ahrtal im Sommer passieren also in Zukunft häufiger?

Ferrone: Genau, so wird es sein. Das hat kürzlich auch eine Studie der Forschungsinitiative World-Weather-Attribution bestätigt.

Zur Erklärung: Mit so genannten „Attributionsstudien“ lässt sich grundsätzlich abschätzen, inwieweit der vom Menschen verursachte Klimawandel für das Auftreten individueller Wetter- oder Klimaextreme verantwortlich ist. Bei der World-Weather-Attribution arbeiten unter anderem Forscherinnen und Forscher der Universität Oxford und des königlich-niederländisch meteorologischen Instituts zusammen …

Ferrone: Genau. Das ist ein ganz neues Forschungsthema, das sich in der Klimawissenschaft in den vergangenen zehn Jahren etabliert hat und auch die Aussagen des Weltklimarates sehr stark beeinflusst, weil man jetzt einzelne Extremwetterereignisse teilweise auf den Klimawandel zurückführen kann. Eben solch eine Studie wurde für die Flut im Ahrtal gemacht. Dabei wurde hauptsächlich das meteorologische Phänomen angeschaut. Der Starkregen, den wir über 24, teilweise über 48 Stunden in einigen Regionen Deutschlands, Luxemburgs und Belgiens Mitte Juli hatten, hat den Forschern zufolge durch den Klimawandel an Intensität und Häufigkeit gewonnen.

Und solche Ereignisse werden künftig häufiger auftreten?

Ferrone: Ja. Ohne Klimawandel wäre ein solches Extremwetterereignis alle 400 Jahre vorgekommen, mit Klimawandel könnte es alle 100 Jahre der Fall sein. Auch die Intensität hat mit dem Klimawandel zugenommen.

Wir gehen aktuell noch von 1,5 Grad Erwärmung aus: Wenn es also 2 oder 2,5 Grad Erwärmung werden sollten, heißt das, dass Extremwetter­ereignisse noch öfter auftreten?

Ferrone: Davon müssen wir ausgehen, ja. Es ist sogar so, dass die gerade von mir aufgezählten Zahlen sich auf die 1-Grad-Erwärmung beziehen, die wir bis heute schon erlebt haben. Bei 1,5 Grad wird sich das noch ein wenig mehr verschieben, aber wenn wir auf 2, 3 oder sogar 4 Grad hochgingen, würde es natürlich noch extremer werden.

Halten Sie die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels denn für realistisch?

Ferrone: Um dazu eine realistische Antwort geben zu können, würde ich gerne mal die Ergebnisse des Klimagipfels und den dritten Teil des aktuellen Berichts des Weltklimarates abwarten, welcher im April nächsten Jahres herauskommt.

Was kann jeder Einzelne, jede Einzelne tun, um den Klimawandel zu bekämpfen, um beispielsweise seinen CO2-Ausstoß zu verringern?

Ferrone: Wenn wir die Klimaneutralität bis 2050 erreichen wollen – und das steht sowohl im Luxemburger als auch im deutschen Klimagesetz – dann muss jeder von uns den Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen schnellstmöglich runterfahren und zukünftig vermeiden. Das bedeutet: Jeder Einzelne und jede Einzelne hat in diesem Zusammenhang Verantwortung und sein oder ihr Verhalten hat einen Einfluss.

Was heißt das konkret?

Zu Beginn der Woche war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Glasgow zu Gast. Foto: dpa/Guido Bergmann

Ferrone: Der Bereich Transport ist eine Möglichkeit: Die Studien sagen ganz klar, dass der Transport aus den fossilen Brennstoffen herauskommen muss. Es sollte zusätzlich ein Umdenken stattfinden: Nicht jeder wird in Zukunft mehr mit dem Privatauto unterwegs sein können, sondern zum Teil auf öffentlichen Transport umsteigen müssen.

Wo lässt sich noch ansetzen?

Ferrone: In den eigenen vier Wänden: Die meisten heizen mit fossilen Brennstoffen. Je mehr man dort einsparen kann, zum Beispiel durch Isolation oder durch andere Heizmethoden, umso besser. Auch die Essgewohnheiten haben einen Einfluss auf das Klima …

Sie meinen, der Fleischkonsum sollte zurückgefahren werden?

Ferrone: Fleischkonsum zu verringern, ist natürlich ein sinnvoller Punkt, da in der Tierhaltung auch Treibhausgase entstehen – unter anderem Methan während der Verdauung der Kühe. Aber auch das lokale und saisonale Essen ist sehr wichtig. Denn Erdbeeren aus Neuseeland beispielsweise, die Tausende Kilometer durch die Welt gefahren und geflogen wurden, sind natürlich mit vielen Treibhausgasen verbunden.

In Deutschland wird aktuell viel über ein mögliches Tempolimit von 130 auf Autobahnen diskutiert – sinnvoll oder nicht?

Ferrone: Das ist eine politische Frage. Klar, der Verbrauch eines Autos steigt quadratisch zur Geschwindigkeit. Von daher ließe sich durch ein Tempolimit natürlich CO2 einsparen. Ein Tempolimit ist jedoch nur ein Detail: Aus wissenschaftlichen Publikationen ist die Tendenz erwachsen, dass der Verkehr so schnell wie möglich nicht mehr auf fossilem Brennstoff basieren soll, anstatt erstmal andere, kleinere Maßnahmen anzugehen. Vereinfacht gesagt: Verbrenner aus dem Verkehr ziehen und stattdessen auf E-Autos oder Wagen mit Antrieben mit Wasserstoff, welcher aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, setzen.

In Ihrer Heimat Luxemburg gibt’s ein Tempolimit …

Ferrone: Stimmt. Nur wenn man sich dann mal die beträchtlichen Transport-Emissionen in Luxemburg anschaut, die es trotz Tempolimit gibt … (lacht). Aber das hängt natürlich auch viel mit dem Tanktourismus bei uns zusammen.

Nochmal zu den Verbrenner-Motoren: Wenn man im Transportbereich die fossilen Brennstoffe hinter sich lässt und zukünftig hauptsächlich auf E-Autos setzt, hat man das Problem, dass beispielsweise die Batterieproduktion auch alles andere als umweltfreundlich ist …

Ferrone: Klar, das ist richtig. Es gibt eben keine einfachen Lösungen. Ich bin kein Experte auf dem diesem Gebiet, kann aber sagen, dass es erste wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die zeigen, dass Elektroautos vom CO2-Fußabdruck her durchaus besser sind als der klassische Verbrenner. Aber ich bin mir dessen auch bewusst, dass es bei der Produktion der Batterien zu Umweltproblemen und Menschenrechtsverletzungen kommen kann. Aber das sind Fragen, die politisch beantwortet werden müssen.

Okay, lassen Sie uns zum Ende mal kurz auf Ihre Doktorarbeit schauen: In deren Rahmen haben Sie untersucht, ob die aus den Abgasen von Flugzeugtriebwerken entstehenden Kondensstreifen einen Extrabeitrag zur Erderwärmung leisten – tun Sie das?

Ferrone: Ja, das tun sie. Die Kondensstreifen erwärmen das Klima zusätzlich.

Das müssen Sie erklären – wieso trägt ein Kondensstreifen zur Erderwärmung bei?

Ferrone: Die Sonnenstrahlen schaffen es, durch den Kondensstreifen durchzukommen, werden kaum reflektiert. Infrarotstrahlung aber, die von der Erdoberfläche zurückstrahlt, wird vom Kondensstreifen reflektiert. Dadurch hat sie denselben Effekt wie die Treibhausgase.

Bedeutet also: Die Strahlung bleibt auf der Erde, erhitzt den Planeten?