International bekannte Maskenbildnerin Luxemburger Film-Pionierin Katja Reinert Alexis mit 54 Jahren gestorben

Luxemburg · Von Horrorfilmen wie „Shadow of the Vampire“ bis zu „Ocean’s Twelve“ mit George Clooney: Die Make up-Künstlerin hat sich in der Branche weltweit einen Namen gemacht. Nun ist sie eines plötzlichen Todes gestorben.

02.01.2024 , 15:28 Uhr

In Ocean’s Twelve mit Julia Roberts und George Clooney arbeitete die Luxemburger Make up-Artistin Katja Reinert Alexis für die Warner Brothers. Nun ist die Künstlerin mit 54 Jahren plötzlich verstorben. Foto: dpa Foto: dpa/WarnerBros, WarnerBros (dpa)

Ihr Genre war nur indirekt die Arbeit vor der Kamera. Aber ohne ihre Arbeit kam kein Kinofilm auf die Leinwand – die der Maskenbildnerin. Luxemburgs Aushängeschild in dieser Kunst, Katja Reinert Alexis, ist nun im Alter von nur 54 Jahren eines plötzlichen Todes gestorben. Damit verliert das Großherzogtum eine Pionierin ihres Metiers der Filmbranche in Luxemburg.