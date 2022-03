Pandemie : Luxemburger Parlament einstimmig für Ende der Corona-Maßnahmen

In Luxemburg werden alle Corona-Maßnahmen fallen. Foto: Volksfreund Foto: TV/vetter friedemann

Luxemburg Das Luxemburger Parlament hat den Weg frei gemacht für ein Ende fast aller Corona-Maßnahmen. Die Maskenpflicht fällt fast überall, der Impfstatus soll keine Rolle mehr spielen, etwa für den Zutritt zur Gastronomie.

Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) von einer wieder kritischen Corona-Lage spricht und sich gegen pauschale Einschätzungen wendet, dass die Omikron-Variante milder sei, hat das Luxemburger Parlament am Freitag fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Die Abgeordneten stimmten einstimmig für das Ende der Einschränkungen. Maskenpflicht soll es nur noch im Nahverkehr, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geben. Der Impfstatus soll keine Rolle mehr spielen für den Zugang in Kneipen und Restaurants oder für Freizeitaktivitäten.