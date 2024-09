Luxemburger Royals Vorruhestand für Großherzog: So gibt Henri sein Amt ab

Es ist das nächste große Ereignis fürs kleine Großherzogtum in wenigen Tagen: Kaum ist Papst Franziskus nach seinem achtstündigen Besuch – er war erst der zweite Papst auf Stippvisite in Luxemburg – abgereist, verlautet aus dem Staatsministerium, dem Haus des Großherzogs und Abgeordnetenkammer zugleich, wie der nächste Schritt zur Amtsübergabe von Großherzog Henri auf seinen ältesten Sohn, Erbgroßherzog Guillaume am Dienstag, 8. Oktober, verlaufen soll und wie das Volk daran teilhaben kann.