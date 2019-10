Bombenentschärfung : Kunde gibt scharfe Granate ab - Luxemburgischer Recyclinghof lahmgelegt

Ein Screenshot der Facebookseite zeigt die Granate, die den Luxemburgischen Recyclinghof in Schifflingen lahmgelegt hat.

Schifflingen Eine Stunde lang ging auf dem Recyclinghof im luxemburgischen Schifflingen nichts mehr: Am Mittwochnachmittag war das Minenräumteam der Armee damit beschäftigt, eine Granate zu entschärfen.

Auf Recyclinghöfen wird jede Menge alter Sachen abgegeben. Am Mittwochnachmittag jedoch kam ein Kunde, der eine Mörsergranate auf dem Hof in Schifflingen abgeben wollte. Was er offenbar nicht wusste: Die Granate war scharf.