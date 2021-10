Politiker : Luxemburgs Premier in Berlin: Ein weiterer Orden für die „liebe Angela“

Berlin Luxemburgs Premier Bettel verabschiedet sich mit einer Lobrede von der scheidenden Kanzlerin.

Kurz vor Ende ihrer Amtszeit wird Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal mit Ehren geradezu überhäuft. Nachdem die CDU-Politikerin erst am Freitag in Brüssel vom belgischen König Philippe das Großkreuz des Leopold-Ordens verliehen bekam, erhielt Merkel am Montag schon die nächste Auszeichnung. Luxemburgs Premier Xavier Bettel verlieh der „lieben Angela“ in Berlin das Großkreuz des Verdienstordens des Großherzogtums Luxemburg.