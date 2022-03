Hilfe für die Ukraine : Malteser-Hilfstransport aus Trier für die Ukraine ist gut angekommen

Trier Der Hilfstransport der Malteser für die Ukraine, der vergangene Woche in Trier gestartet war, ist gut in der Krisenregion angekommen. Die Hilfsgüter wurden bereits verteilt.

Der am Donnerstag in Trier gestartete Hilfstransport in die Ukraine ist angekommen. Die Malteser im Bistum Trier hatten einen LKW einer ukrainischen Spedition mit Feldküchen, Küchen- und Unterkunftszelten sowie medizinischen Hilfsmaterial und Rollstühlen beladen.Der Transport, der vor Beginn des Ukraine-Krieges geplant war, ging in die west-ukrainische Stadt Ivano-Frankivsk.