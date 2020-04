Mainz Ab Montag dürfen Geschäfte wieder öffnen, egal wie groß sie sind. Das kündigte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei einer Regierungserklärung im Mainzer Landtag für den Einzelhandel an. Ab Sonntag dürfen Menschen im Land auch wieder Gottesdienste feiern. Für Gastronomen und Spielplätze fordert die Triererin eine Perspektive.

In Rheinland-Pfalz dürfen ab Montag, 4. Mai, deutlich mehr Geschäfte öffnen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte in ihrer Regierungserklärung im Mainzer Landtag am Mittwoch: "Weil es rechtlich problematisch ist und auch niemand wirklich versteht, warum bestimmte Geschäfte des Einzelhandels öffnen können und andere nicht, wollen wir hier zu einer klareren Lösung kommen." Die Triererin kündigte an: "Geschäfte des Einzelhandels werden unabhängig vom Sortiment und der Verkaufsfläche unter Einhaltung von Auflagen und einer strengen Kundenbegrenzung öffnen können." Bislang galt bei der Verkaufsfläche eine Grenze von bis zu 800 Quadratmetern, was bei vielen Einzelhändlern für Unverständnis und Ärger sorgte.