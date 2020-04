Corona : Malu Dreyer: Großveranstaltungen werden so schnell nicht möglich sein

Foto: dpa/Thomas Frey

Mainz Auch nach Lockerungen in der Corona-Krise wird es weiter Einschränkungen geben. Das hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz deutlich gemacht. „Es wird nicht so schnell möglich sein, wieder zu Großveranstaltungen zu kommen“, sagte die Triererin. Dafür sei das Infektionsrisiko zu groß.

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz erwarten Mitte der kommenden Woche den vorläufigen Höhepunkt an Corona-Erkrankten. 400 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten stehen landesweit frei. Die Ministerpräsidentin sagte, es werde in anstehenden Gesprächen mit dem Bund auch um mögliche Lockerungen gehen.

Kommende Woche will Dreyer mit den anderen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel auch über mögliche Lockerungen über den 19. April hinaus sprechen. Denkbar sei etwa, dass kleinere Läden wieder öffnen dürfen - unter der Bedingung, dass dort Abstandsregeln eingehalten werden, so Dreyer. Noch müsse aber abgewartet werden, betonte Dreyer. „Das Virus ist ein starker Gegner.“