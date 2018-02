später lesen SPD-Mitgliedervotum Malu Dreyer wirbt für Ja zur Groko FOTO: Rolf Seydewitz / TV FOTO: Rolf Seydewitz / TV Teilen

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat sich für eine Zustimmung der Mitglieder zum Koalitionsvertrag mit der Union ausgesprochen. „Der Vertrag ist gut, wir könnten in den Verhandlungen sehr viel durchsetzen“, sagte Dreyer am Sonntagmorgen in Trier. Von Rolf Seydewitz