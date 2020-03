Prozess : Wittlicher Balkonsturz: Mann zu Freiheitsstrafe verurteilt

Wittlich/Trier Wegen Körperverletzung mit Todesfolge hat die Trierer Schwurgerichtskammer einen 26-Jährigen zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Am Abend des 16. August 2019 waren der Angeklagte und seine Freundin auf der Wittlicher Säubrennerkirmes in einen Streit geraten, der sich später in der Wohnung der Frau fortsetzte und eskalierte. Beide standen zu dem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Drei Mitbewohner haben als Ohrenzeugen erklärt, dass sich die laute Auseinandersetzung auf die Dachterrasse mit einem 83 Zentimeter hohen Geländer verlagerte. Nach Hilfeschreien sei Sekunden später ein dumpfer Knall vernehmbar gewesen.

Die Frau war aus über neun Metern Höhe in die Garageneinfahrt gestürtzt. Sie starb bald darauf im Krankenhaus. Der Angeklagte schilderte den Ablauf in mehreren Versionen. Erst sprach er von Selbstmord, dann von einem Unfall im Streitgeschehen, schließlich berief er sich auf einen „Filmriss“. Dass er die Freundin in Tötungsabsicht über die Brüstung gestoßen haben könnte, ließ sich nicht nachweisen. Dazu fehlen unmittelbare Augenzeugen. Einen Selbstmord schloss das Gericht aus, weil dies im krassen Widerspruch zu den Aussagen ihrer Verwandten und Freunde stand, die sie als sehr „lebensbejahend“ schilderten. Stattdessen folgte das Gericht der Auffassung des Staatsanwalts, der von einer Körperverletzung mit Todesfolge ausging, verursacht durch die Attacken des Freundes. Diese hätten die Frau auf der Terrasse in eine Paniksituation versetzt, das Opfer sei nicht mehr zum klaren Denken und Handeln fähig gewesen und in der Situation über das Geländer geraten. Dabei spiele es keine Rolle, ob sie selber gesprungen oder darüber gefallen sei. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.