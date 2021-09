Wahl zur Deutschen Weinkönigin : Marie Jostock aus Köwerich ist im Finale zur Deutschen Weinkönigin

Marie Jostock ist im Finale. Foto: Moselweinwerbung Foto: Ansgar Schmitz

Neustadt (vk) Marie Jostock aus Köwerich (Kreis Trier-Saarburg) darf sich weiter auf die Krone freuen. Den Vorentscheid zur Wahl der 73. Deutschen Weinkönigin hat sie am Samstag souverän gemeistert. Nun steht sie am Freitag, 24. September, in Neustadt mit fünf weiteren Kandidatinnen im Finale.