Portrait : Martina Straten und ihre Mordgedanken auf dem Sofa

Foto: Martina Straten

Reinsfeld Die Radiomoderatorin und Thriller-Autorin Martina Straten lebt in Reinsfeld. Wir haben sie zu Hause besucht.

Im Saarland ist sie eine bekannte Persönlichkeit, fast schon ein Promi. Martina Straten. Jeden Samstagnachmittag moderiert sie dort bei Radio Salü ihre eigene Show. Vier Stunden unterhält sie sich mit Gästen, stellt Bücher vor und gibt Persönliches von sich preis. Und in der Rubrik Post von Martina sagt sie ganz unverhohlen ihre Meinung. Zuletzt hat sie den Impfgegnern ins Gewissen geredet. Oder sie redet über Persönliches, etwa den Tod ihrer Mutter, die im März gestorben ist. „Ich sage, was ich denke“, das, so Straten, mache vielleicht auch den Erfolg der Show aus.

Es ist ein ungewöhnliches Radio-Format. Eine Sendung, die ganz auf die Moderatorin zugeschnitten ist, in der auch schon mal 20 Minuten am Stück geredet wird. Die 54-Jährige, die mit Mann, Tochter und drei Hunden seit 22 Jahren in Reinsfeld (Trier-Saarburg) lebt, hat sich mit dem Format eine Fanbasis geschaffen.

Es klingt überzeugend, wenn sie sagt: „Mein Herz gehört für immer dem Radio.“ Seit fast 30 Jahren arbeitet sie fürs und im Radio. 1994 kam die 1966 in Düsseldorf geborene nach ihrem Germanistik- und Kunstgeschichte-Studium zu RTL Radio nach Luxemburg. Zu dieser Zeit hatte der Sender seine goldene Zeit mit Moderatoren wie Jochen Pützenbacher oder Helga Guitton längst hinter sich. Aus Luxemburg wurde nur noch ein Rumpfprogramm gesendet.

„Ich wollte schon immer Journalistin werden“, erzählt die 54-Jährige, die mit acht Jahren mit ihren Eltern von Düsseldorf aufs Land zog – nach Nettetal am Niederrhein. Schon während des Studiums arbeitete sie für verschiedene Radio-Stationen, ging dann eine Zeitlang nach Afrika, wo sie für Auslandskorrespondenten gearbeitet hat.

Straten, wurde bei RTL zur Journalistin ausgebildet. Schon während dieser Zeit habe sie auf den Sender gedurft. Nach der Ausbildung wurde sie Moderatorin der Morning-Show. 2003 dann der Wechsel ins Saarland. Die Rheinländerin kam zu Radio Salü. Ein Headhunter hat sie abgeworben zu dem Privatsender in Saarbrücken. Und dort moderierte sie dann auch die Morning-Show. Zehn Jahre lang. Bis sie nicht mehr wollte. „Ich hatte kein Privatleben mehr gehabt, konnte meine Freunde nicht mehr treffen“, sagt sie. Jeden Abend sei sie um 20 Uhr ins Bett, um drei Uhr in der Nacht aufgestanden, um dann morgens die erste auf dem Sender zu sein. Es sei eine „tolle Zeit“ gewesen, sagt Straten. Jeden Morgen die aktuellen Themen unterhaltsam verpackt zu präsentieren, sei eine Herausforderung gewesen, die Spaß gemacht habe. Doch irgendwann, nach zehn Jahren, war es einfach zu anstrengend.

Seitdem hat Straten ihre eigene Show. Die sei ganz auf sie zugeschnitten, sie habe viel Freiheiten, freut sich die Moderatorin und Journalistin. Sie räume ihren Gästen dort viel Raum ein, lasse sie reden. Miteinander reden sei wichtig für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, sagt Straten.

Sie sei nicht nur eine öffentliche Person, sondern auch eine offene. Auf ihrer Facebook-Seite gibt sie Einblick in ihr Privatleben. Aber zumeist nur sehr dosiert. Sie macht das bewusst, um zu zeigen, dass es auch eine Martina Straten außerhalb des Radiostudios gibt. Die gerne lebt und stolz auf ihre Familie ist. Sie zeigt sich beim Spaziergang mit ihren Hunden Leni, Emil und Idgi durch den „wilden Hochwald“, wie sie sagt. Bilder von ihrer Tochter Lilith hat sie lange nicht gepostet. Erst als diese gesagt habe, dass sie nichts dagegen habe, veröffentlicht sie ganz bewusst Fotos von ihr. Etwa um darauf aufmerksam zu machen, wie sehr die Kinder unter den Corona bedingten Schulschließungen gelitten haben oder um einen Spendenaufruf zur Anschaffung von Luftreinigern für die Grundschule Reinsfeld, in die die Tochter geht, öffentlich zu machen.

Auch über den Tod ihrer Mutter berichtet Straten sehr offen auf ihrer Facebook-Seite. Sie sei bewusst offen mit ihrer Trauer umgegangen, sagt sie. Die über 600 überwiegend mitfühlenden Kommentare auf das Foto, das sie als Kind mit ihrer Mutter zeige, hätten ihr Trost gespendet.

Vor einiger Zeit hat sie eine andere Seite an sich entdeckt. Eine dunkle Seite. Sie schreibt Thriller. Das sei eine „neue Herausforderung“, sagt Straten. 2012 fing sie mit dem Schreiben an. Sechs Jahre hat sie für ihr erstes Buch gebraucht. Immer wieder kam etwas dazwischen. Job, Familie, Tochter Lilith.

2016 ist dann „Weiß, weiß, Totenkreis erschienen“, zunächst nur als E-Book, dann als gebundenes Buch. Im Eigenverlag. Sechs Monate später war dann der zweite Thriller fertig – „Blau, blau, tot die Frau“. Hauptfigur in beiden Büchern Kommissarin Franziska Merten. Um sie sollte sich auch das dritte Buch drehen. Doch dann kam Corona. Straten konnte nicht vor Ort recherchieren, musste stattdessen ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Sie lege in ihren Büchern Wert auf Authentizität, sagt sie. Das, was sie beschreibt, müsse sie gesehen oder erlebt haben. „Wenn ich über einen Sonnenaufgang an einem bestimmten Ort schreibe, dann war ich auch da. Ich beschreibe die Wirklichkeit“, sagt sie und es spricht die Journalistin aus ihr. Und weil sie wegen Corona nicht reisen konnte, entschied sie sich, ihrer Hauptfigur, erst einmal eine Pause zu gönnen. „Blutmariechen“ handelt von einem Serienmörder und -vergewaltiger, der junge Tänzerinnen verschleppt.

Wie kommt man auf solche dunklen Gedanken? „Ich habe schon immer gerne Horrorfilme geschaut und Thriller gelesen. Schon als Kind. Zu ihren Lieblingsautoren zählen die Thriller-Bestseller-Autoren Sebastian Fitzek und Arno Strobel, der nicht weit weg von ihr lebt. Auch Tatsachenberichte über echte Kriminalfälle oder psychologischen Abhandlungen lese sie. Nur wenn sie am Schreiben ist, dann lese sie gar nicht. „Um mich nicht beeinflussen zu lassen.“

Mittlerweile überfielen sie die Ideen für ihre Bücher auch abends auf der Couch. Wenn sie etwa ihren Mann fragt, was er davon halte, jemanden mit Kaliumchlorid umzubringen. Injiziert man eine Überdosis des Kaliumsalzes führt das zum Herzstillstand. Verwendet wird die Chemikalie beim Einschläfern von Tieren oder bei der Hinrichtung durch die Giftspritze. Hat ihr Mann nicht Angst, wenn seine Frau neben ihm sitzt, und sich Gedanken macht, wie man Menschen umbringt? „Der kennt mich, der ist das gewöhnt“, sagt sie lachend, während ihr Ehemann uns einen Kaffee an den Esszimmertisch bringt.

Womöglich spielt Kaliumchlorid in ihrem nächsten Buch eine Rolle. Worum es darin geht, will Straten noch nicht verraten. Nur so viel: „Es wird eine Reihe, die in Trier spielt.“ Trier sei eine „tolle Stadt“. Und: „Du musst die Thriller dort spielen lassen, wo du lebst.“