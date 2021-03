Fernsehen : Ist Guildo Horn etwa der Stier bei „The Masked Singer“?

Die Figur „Stier“ tritt in der ersten Folge der vierten Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ auf. Bei „The Masked Singer“ singen Prominente in aufwendigen Bühnenkostümen um die Wette. Foto: Willi Weber/ProSieben/dpa Foto: dpa/Willi Weber

Trier Fans der beliebten ProSieben-Show fragen sich, ob vielleicht Triers spaßige Ikone im Bullenkostüm im Footballdress steckt. Die Indizien sprechen dafür.

Die Sendung „The Masked Singer“ ist ein Hit im deutschen Privatfernsehen. Prominente, gehüllt in aufwendig gestaltete Ganzkörperkostüme, treten in jeder Folge mit einem Lied ihrer Wahl auf. Das Rateteam, bestehend aus Ruth Moschner, Rae Garvey und einem wechselnden Rategast, darf dann einen Tipp abgeben, wer hinter der Maskerade steckt. Die Zuschauer können per App auf dem Handy für den jeweiligen Auftritt abstimmen, der Promi mit den wenigsten Stimmen wird demaskiert.

Auf dem Rücken trägt der Stier die Nummer 61 oder die Nummer 25. Und das könnte was mit Horns ESC-Karriere auf sich haben. Laut dem Online-Magazin Promiflash holte der Schlagersänger 61 Prozent der Stimmen beim deutschen Vorentscheid zum ESC, an dem im Jahr 1998 genau 25 Gruppen teilnahmen. Addiert man die Zahlen, kommt 86 heraus, die Anzahl an Punkten, die Horn in der Endrunde erzielte.