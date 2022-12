Corona : Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in Rheinland-Pfalz bleibt

In Rheinland-Pfalz bleibt die Maskenpflicht im Nahverkehr bestehen. Foto: dpa Foto: dpa/Christoph Soeder

Trier In Bussen und Bahnen in Rheinland-Pfalz muss weiterhin Maske getragen werden. Die Maskenpflicht im Nahverkehr wird nicht fallen – anders als in Bayern und Sachsen-Anhalt.