Pandemie : Vom fallenden R-Wert und steigenden Inzidenzen

Trier Mathematiker haben errechnet, wie sich die Corona-Infektionen in der Region entwickelt haben.

In Trier ist der R-Wert nach einem kurzen Anstieg Mitte Oktober im November wieder auf eins gefallen, genau wie in Trier-Saarburg und in Bernkastel-Wittlich. Im Vulkaneifel-Kreis hat es im Oktober mit einem Wert über fünf die höchste R-Zahl in der Region gegeben, auch Anfang November lag diese dort höher als im Rest in der Region. Nirgends ist derzeit die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen, höher in der Region als in der Vulkaneifel. Auch in Trier und Trier-Saarburg ist der Inzidenzwert gestiegen. Lag dieser in Trier-Saarburg am Mittwoch noch bei 55 und in Trier bei 69 waren es am Donnerstag 64 beziehungsweise 76.