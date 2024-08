Ungewöhnliches Reiseverhalten Luxemburger sind Reise-Europameister

Kleines Land, große Reiselust: Auf diesen kurzen Nenner könnte man das Reiseverhalten der Luxemburger bringen. Denn sie sind nicht nur Reise-Europameister, weil sie am längsten verreisen. Luxemburger geben auch eine Menge Geld für neue Eindrücke in andere Kulturen und Erholung aus. Was die jüngsten Zahlen an Details verraten.

22.08.2024 , 13:45 Uhr

Die Luxemburger verreisen oft und viel - und liegen damit vorn in Europa. Foto: dpa Foto: dpa/Nico Mazzanti