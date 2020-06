Konjunkturpaket : Mehr Geld für Kinder, weniger Steuern: Staat entlastet Bürger

Trier Mit einem milliardenschweren Hilfspaket will der Bund die Konjunktur wieder ankurbeln. Der Trierer Konsumforscher Michael Jäckel glaubt, dass die Verbraucher trotzdem nicht mehr Geld ausgeben werden.

300 Euro pro Kind, geringere Mehrwertsteuer und im Idealfall vorerst keine steigenden Strompreise – so will die Bundesregierung Bürger wegen der Corona-Krise entlasten und zu mehr Konsum anregen. Die große Koalition hat am späten Mittwochabend ein in dieser Dimension noch nie dagewesenes Konjunkturprogramm geschnürt. 130 Milliarden Euro sollen dafür ausgegeben werden. Insgesamt 57 Punkte umfasst das Programm. Das sind die wichtigsten Beschlüsse: