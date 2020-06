Lockerungen : Mehr Normalität: Kneipen dürfen bis Mitternacht öffnen

Foto: dpa/Martin Schutt

Trier Weil die Zahl der Neuinfektionen niedrig ist, lockert Rheinland-Pfalz strenge Vorschriften. Chöre und Orchester dürfen wieder proben. Mehr Menschen können sich treffen.

Die aktuelle Zahl der Neuinfektionen liegt in Rheinland-Pfalz seit Tagen im einstelligen Bereich. Von Montag auf Dienstag wurde hierzulande eine neue Infektion gemeldet, im Saarland waren es sechs, in Hessen 13, in Nordrhein-Westfalen 54. Auch in der Region ist die Infektionsrate seit geraumer Zeit sehr niedrig.

Die Landesregierung hat nun darauf reagiert. Nach einem Gespräch mit Vertretern der Kommunen verkündete Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag, dass es weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen geben wird. So dürfen ab Mittwoch kommender Woche Restaurants und Kneipen bis 24 Uhr öffnen. Vergangene Woche wurde die Sperrstunde um eine halbe Stunde auf 22.30 Uhr verlängert. Auch die Zahl der Menschen, die sich in der Öffentlichkeit und damit auch in Gaststätten treffen dürfen, soll erhöht werden. Ab 10. Juni sollen sich bis zu zehn Personen unabhängig von der Zahl der Haushalte treffen dürfen. Derzeit erlauben die Kontaktbeschränkungen lediglich Treffen von Personen aus maximal zwei Haushalten. Offensichtlich gab es in diesem Punkt unterschiedliche Auffassungen zwischen Landesregierung und den Kommunen. Dreyer deutete an, dass das Land durchaus bereit gewesen wäre, die Kontaktbeschränkungen sofort zu lockern. Die Kommunen wollten aber wohl nicht schon wieder eine neue Verordnung umsetzen. Daher gilt erst ab Mittwoch kommender Woche, dass sich mehr Menschen wieder außerhalb der eigenen Wohnung treffen dürfen.

„Wir können mehr Normalität wagen“, sagte Dreyer und warnte gleichzeitig vor Übermut. Die Pandemie sei noch immer da. Man lockere so viel wie möglich und wie es vertretbar sei, kündigte der Landrat des Kreises Germersheim, Fritz Brechtel, als Vertreter der Kommunen an. Es soll in allen gesellschaftlichen Bereichen Lockerungen geben, sagte der Landrat und kündigte an, dass ab 10. Juni auch wieder Proben von Chören und Musikvereinen möglich sind. Chormitglieder müssten dabei drei Meter Abstand zueinander halten. Am besten sollten die Proben im Freien stattfinden, ergänzte Dreyer.

Ab 10. Juni sollen auch wieder Veranstaltungen im Freien mit bis zu 250 Personen möglich sein.