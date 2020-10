Gesundheit : Mehr Tests nicht gleich mehr Neuinfektionen

Corona: Verlauf der Neuinfektionen 16.10.2020 Foto: TV/dpa-Grafik

Trier Die Positivrate ist in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. Sie liegt aber trotz höherer Fallzahlen unter der im Frühjahr.

Es ist ein beliebtes Argument der Kritiker der Corona-Maßnahmen: Die hohe Zahl der nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten rühre vor allem von der hohen Anzahl der durchgeführten Corona-Tests. In der Tat ist die sogenannte Positivquote, also der Anteil derjenigen, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde an der Gesamtzahl der Getesteten, trotz höherer Infektionszahlen derzeit niedriger als etwa Ende März. Damals lag die Positivquote bei 8,7 Prozent und das bei rund 355 000 Tests in der Woche. Mittlerweile werden wöchentlich mehr als eine Million Menschen pro Woche auf das Virus getestet.

Aktuell liegt die Positivquote in Deutschland bei 2,45 Prozent. Also deutlich niedriger als im März. Das zeigen auch Zahlen aus Luxemburg. Dort lag die Positivrate im April bei 14 Prozent, derzeit beträgt sie 3,6 Prozent. Und das obwohl dort bis zu 10 000 Corona-Tests pro Tag durchgeführt werden. Die aktuellen Zahlen in Deutschland sind aber nach Expertenangaben nicht wirklich mit den Werten aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird. So können deutlich mehr Infektionen auch entdeckt werden, selbst wenn Patienten keine Symptome aufweisen.

So wurden nach der Sommerurlaubszeit massenweise Reiserückkehrer getestet. Obwohl das für den Infektionsschutz in Deutschland zuständige Robert Koch-Institut (RKI) weiterhin empfiehlt, überwiegend Personen zu testen, die Corona-Symptome haben.

Auch in Luxemburg wird seit Monaten breit getestet. Dort werden täglich über 10 000 Tests durchgeführt. Der luxemburgische Wissenschaftsexperte Jean-Paul Bertemes hatte bereits im Juli, als das Großherzogtum gerade das erste Mal wegen steigender Neuinfektionen von Deutschland als Risikogebiet eingestuft worden war, darauf hingewiesen, dass mehr Corona-Test nicht automatisch bedeuteten, dass es mehr Neuinfektionen gibt.

„Mehr Tests bedeuten bloß mehr offizielle Fälle und eine weniger hohe Dunkelziffer. Diesen Unterschied zwischen offiziellen Infektionen und tatsächlichen Infektionen nicht zu machen ist irreführend. Es verleitet zu der falschen Annahme, dass die Neuinfektionen quasi nicht da wären, wenn wir sie nicht aufdecken – oder zu der skurrilen Idee, dass man tatsächlich die Zahl an Neuinfektionen verringern kann, indem man weniger testet“, schrieb der Chefredakteur von science.lu auf seiner Internetseite. Und: „Wenn wir weniger testen würden, würden wir zwar kurzfristig die offizielle Zahl an Neuinfektionen runterdrücken. Aber mittelfristig würde dies bedeuten, dass weniger Menschen, die ansteckend sind, identifiziert und anschließend in Quarantäne gesetzt werden, damit sie nicht noch weitere Menschen anstecken.“

Genau wie in Deutschland ist auch im Nachbarland zu erkennen, dass trotz der Zunahme an Tests, der Anteil der positiv Getesteten in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen hat. Am 31. August lag die Quote in Luxemburg noch bei 0,46 Prozent, in Deutschland bei 0,74 Prozent. Der seitdem erfolgte Anstieg deutet auf eine höhere Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung hin.

„Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten“, hat das RKI in seinem Lagebericht am Mittwoch geschrieben. Das zeigt ganz klar, die Anzahl der Tests erklärt nicht den Anstieg der Neuinfektionen. Auch Kanzleramtsminister Helge Braun bestätigte gestern im Interview mit RTL, dass die steigenden Infektions-Zahlen nicht mit der höheren Testkapazität zusammenhingen. Man habe im Sommer schon eine ähnlich hohe Zahl an Tests gehabt, aber Infektionszahlen von unter 1000. „Das ist wirklich mehr Infektionsgeschehen!“ so Braun.

Wie viele Tests täglich in Rheinland-Pfalz gemacht werden und wie viele davon positiv sind, kann das Gesundheitsministerium auch über ein halbes Jahr nach dem ersten Fall im Land noch immer nicht sagen. Darüber lägen keine Zahlen vor, teilte das Ministerium am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Was sich seit Frühjahr auch nicht wesentlich verändert hat, ist der Meldeverzug bei der Übermittlung der Neuinfektionen und der an Covid Gestorbenen. Es kann bis zu mehrere Tagen dauern, bis neue Corona-Fälle in den Statistiken aller beteiligten Institutionen auftauchen. Das führt aber etwa, was die Einstufung als Risikogebiet angeht, zu verwirrenden Angaben.

So wird der Vulkaneifelkreis vom RKI weiterhin nicht als Risikogebiet eingestuft. Laut der Gesundheitsbehörde lag die sogenannte Inzidenz (die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche) bei 47,8. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Freitag eine Inzidenz von 45. Der Kreis selbst gab diese am Donnerstag noch mit 66 an.

Auf die tatsächliche Einwohnerzahl (60 600) beträgt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen im Vulkaneifelkreis 40. Für den Eifelkreis Bitburg-Prüm vermeldete das Landesuntersuchungsamt am Freitag eine Inzidenz von 135, die Kreisverwaltung eine von 137. Auf der Seite des RKI werden noch 112 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner gemeldet. Die Kreisverwaltung selbst weist daraufhin, dass sich die vom Land gemeldete Daten von den ihrigen. „mehrmals täglich aktualisierten“, Werten abweichen können.

