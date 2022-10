Nach Weinbeschimpfung im ZDF Magazin Royale : Kommen Sie mit in den Weinberg, Herr Böhmermann! - Winzerin Lena Endesfelder lädt Satiriker an die Mosel ein (Video)

Mehring Er redet über Dinge, von denen er keine Ahnung hat, kritisieren viele Winzer Jan Böhmermanns Weinbeschimpfung im ZDF. Lena Endesfelder lädt den Satiriker nun nach Mehring ein, um ihm die Arbeit im Weinberg zu zeigen. Traut er sich oder kneift er?

Jan Böhmermanns Masche, auf deutsche Winzer und ihren Wein verbal draufzuhauen und zu sehen, was passiert, hat funktioniert. Mit seiner ersten Weinbeschimpfung im ZDF Magazin Royale bringt der Satiriker jedenfalls zahlreiche Winzer und Moselaner gegen sich auf.

In seiner Sendung behauptet er unter anderem: „Für 3,64 Euro pro Liter läuft kein verschissener Winzer zu Fuß an der Mosel den Hang hoch, schneidet selbst die Trauben von der Rebe oder gibt sich überhaupt nur ein kleines bisschen Mühe.“ Ach ja?

Der Trierische Volksfreund will diese Behauptung so nicht stehenlassen. Unsere Idee: Welcher Winzer nimmt Jan Böhmermann mit in den Weinberg und zeigt ihm, wie dort tatsächlich gearbeitet wird?

Die Realisierung erweist sich schwieriger als gedacht. Kaum ein Winzer zeigt große Begeisterung, Böhmermann von seinem Irrglauben zu bekehren. Im Gegenteil. Für sie ist er eine persona non grata – eine unerwünschte, in Ungnade gefallene Person. Ihn auch noch an die Mosel einzuladen? Undenkbar.

Die Einladung von Lena Endesfelder an Jan Böhmermann

Nach einiger Bedenkzeit erklärt sich schließlich die junge Winzerin Lena Endesfelder aus Mehring dazu bereit, Jan Böhmermann in die Geheimnisse des Weinbaus einzuweihen. Zumindest ein bisschen.

Aufgeregt habe sie sich nicht über den Beitrag, sagt die 29-Jährige. Ihre Kollegen hingegen schon. Cool und gelassen formuliert sie daher die Einladung an Jan Böhmermann so: „Lieber Jan Böhmermann, ich habe gehört, du kennst dich nicht ganz so gut mit Wein aus. Also wenn du aber dein Wissen erweitern möchtest, falls du mal bei Günther Jauch auf dem „Wer wird Millionär-Stuhl“ landest oder auch das Geheimnis von Steillagen-Waden erfahren möchtest, dann besuch uns doch einfach hier an der Mosel. Ich lade dich ein auf einen Tag hier mit mir im Steilhang.“

Wie wird Böhmermann auf die Einladung an die Mosel reagieren?

Frech! Vor allem, weil Böhmermann seinen Kollegen Günther Jauch, der das Weingut von Othegraven in Kanzem an der Saar besitzt, in seiner Sendung blamiert und bloßgestellt hat. Lena jedoch kennt da nichts. Sie hat Traute. Und viel Erfahrung im Umgang mit bissigen Fernsehmoderatoren. Als Mehringer Ortsweinkönigin, Weinkönigin der römischen Weinstraße, Gebietsweinkönigin der Mosel trainierte sie bereits ihre Schlagfertigkeit. Doch die Krone setzte ihrer Karriere die Wahl zur Deutschen Weinkönigin im Jahr 2016 auf. Ein Jahr lang reiste sie in diesem Amt um die ganze Welt, repräsentierte den deutschen Wein unter anderem in Argentinien, Japan und Norwegen. In vierter Generation führt sie das Mehringer Traditionsweingut Endesfelder fort. Ein Glücksgriff für den Trierischen Volksfreund also.