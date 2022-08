Sommer daheim : Wie ein Fußmarsch durch Mittelerde – unterwegs auf der schönsten Mehrtagestour Deutschlands

Das Meerfelder Maar: Vor tausenden Jahren durch einen Vulkanexplosion entstanden ist es heute ein Blickfang für die Wanderer auf dem Vulkamaar-Pfad. Foto: Trierischer Volksfreund/Dominik Ketz

Serie Manderscheid/Meerfeld/Bettenfeld Was lange Touren betrifft, steht der Vulkamaar-Pfad in der Vulkaneifel seit einem Jahr an der Spitze Deutschlands. Das haben die entschieden, die es wissen müssen – die Wanderer selbst. Wir erklären, was die Tour alles bietet und wie man sie am besten organisiert.