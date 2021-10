Corona : Mehrzahl der Covid-Patienten in den Kliniken im Land ist ungeimpft

Trier Zahl der Geimpften, die sich infizieren, steigt – allerdings erkranken derzeit nur wenige von ihnen schwer. Viele Kinder und Jugendliche positiv getestet.

Noch immer werden überwiegend ungeimpfte Covid-Patienten in den Kliniken in Rheinland-Pfalz behandelt. Das geht aus Zahlen des Landesuntersuchungsamtes (Lua) hervor. Von den 804 Infizierten, die in den vergangenen acht Wochen ins Krankenhaus mussten, waren demnach 29 Prozent vollständig geimpft und 71 Prozent nicht geimpft. Vor allem bei den Jüngeren in der Altersgruppe von zwölf bis 39 Jahren war der Anteil der Ungeimpften, die nach einer Corona-Infektion stationär behandelt werden mussten, deutlich über 80 Prozent. Bei den über 70-Jährigen, die nach einem positiven Test ins Krankenhaus kamen, waren 49 Prozent vollständig geimpft und 51 Prozent nicht. Blickt man jedoch auf die Fälle auf den Intensivstationen, zeigt sich, dass dort auch bei den Älteren deutlich mehr (68 Prozent) nicht vollständig geimpft waren. Bei den 20- bis 39-Jährigen waren sogar alle auf den Intensivstationen behandelten Covid-Patienten nicht oder nicht vollständig geimpft, wie aus dem neuesten Wochenbericht des Lua hervorgeht. Dies zeige deutlich, dass die Krankheit bei ungeimpften Patienten weitaus schwerer verlaufe, sagte diese Woche eine Sprecherin des Trierer Mutterhauses unserer Reaktion. Die ungeimpften Patienten würden die gleichen, zum Teil sehr schweren, Verläufe erleiden wie vor dem Start der Impfungen, hieß es aus dem Verbundkrankenkenhaus Bernkastel/Wittlich. Zwar könnten sich auch vollständig Geimpfte „in Einzelfällen“ anstecken, hätten aber in der Regel einen günstigeren Krankheitsverlauf. Erkrankt ein vollständig Geimpfter schwer an Covid, spricht man von einem Impfdurchbruch.

Dass sich derzeit vor allem Jüngere infizieren, zeigt ein Blick auf die Sieben-Tages-Inzidenz. Laut Lua liegt die bei den null- bis elfjährigen landesweit bei 132,5 und bei den 12- bis 19-Jährigen bei 125,8. In der Region beträgt die Inzidenz bei den Kindern 78,3 und bei den Jugendlichen 82,1. Am höchsten ist die Inzidenz bei den bis zu Elfjährigen in Bernkastel-Wittlich. Sie beträgt dort laut Angaben des Landesuntersuchungsamtes 139,2. Bei den Jugendlichen weist die Vulkaneifel die höchste Inzidenz in der Region auf. Gerechnet auf 100 000 Einwohner sind dort innerhalb von sieben Tagen 208,6 Zwölf- bis 19-Jährige positiv getestet worden. Allerdings musste keine infizierten Kinder oder Jugendliche in der Region in Kliniken behandelt werden. Auch hat es bislang keine Todesfälle von unter 20-Jährigen Covid-Patienten in der Region seit Beginn der Pandemie gegeben.