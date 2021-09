Spendenaktion : Die 2,7-Millionen-Euro-Marke ist geknackt worden

Der Verein Bildung fördert Entwicklung setzt sich für Kinder in Kenia (Ost­afrika) ein. Er hat den Bau einer Bibliothek in einem Slum der Hauptstadt Nairobi finanziert. Das Bild wurde vor der Corona-Pandemie aufgenommen. Foto: TV/Verein Bildung fördert Entwicklung

Trier „Meine Hilfe zählt“: Weitere regionale Vereine können ihre Projekte einstellen – unter einer Voraussetzung.

Der Verein Bildung fördert Entwicklung setzt sich beispielsweise für den Bau einer Bibliothek in einem Slum in Kenia ein. Es ist ein einzigartiges Projekt. Bilder, die junge Menschen zeigen, die Bücher lesen, oder an einem Computerkurs teilnehmen, sprechen für sich.