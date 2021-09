Meinung : Aus diesen Fehlern muss man lernen!

Region Es ist eine Schande, dass noch immer nichts passiert ist. Dass krebserregende Schadstoffe von rheinland-pfälzischen Flughäfen noch immer ungehindert in die Umwelt gelangen. Dass es Abermillionen verschlingen und weitere Jahre und Jahrzehnte dauern wird, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Das muss dringend schneller gehen!

Vor allem aber sollte die Menschheit aus Problemen wie diesem lernen – und endlich aufhören, in Massen bedenkliche Stoffe freizusetzen! Wer soll das Mikroplastik wieder einfangen? Was, wenn die Chlorparaffine in all den Yoga-Matten, Computern und Autoreifen wirklich so gefährlich sind, wie Chemiker befürchten? Was ist mit all den Weichmachern und Bioziden? Da braucht es intensivere Untersuchungen, strengere Kontrollen und bei Bedarf sofortige EU-weite Verbote. Das Beispiel PFT zeigt deutlich, wie hoch die Kosten sind, wenn es erst einmal zu spät ist.