Coronavirus : Achtung, Fake News: Falschmeldung zu Ausgangssperre bei WhatsApp im Umlauf

Viele Nutzer des Nachrichtendienstes WhatsApp haben eine Mitteilung erhalten, dass ab Samstagnacht eine Ausgangssperre in Rheinland-Pfalz gilt. Volksfreund.de ist der Nachricht auf den Grund gegangen – es handelt sich um eine Falschmeldung.

Die Meldung ist mit dem Logo des Mannheimer Privatsenders Radio Regenbogen versehen und besagt, dass ab Samstagnacht eine Ausgangssperre in Kraft trete. In der Nachricht wird vermeldet, dass ab Samstag 0 Uhr der Aufenthalt an öffentlichen Plätzen und Straßen verboten sei.