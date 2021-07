Hochwasser : Bürger in Eifelorten Brecht und Waxweiler müssen mit Hubschrauber gerettet werden

Bürger in Eifelorten Brecht und Waxweiler müssen mit Hubschrauber gerettet werden

Trier Nach dem Unwetter in der vergangenen Nacht ist die Lage in der Region Trier teilweise dramatisch. Von Verletzten oder sogar Toten ist bislang nichts bekannt. Allerdings müssen mehrere Menschen, darunter auch zwei Kinder, mit Hubschraubern evakuiert werden.

Wegen des Hochwassers der Flüsse und Bäche sind aktuell mehrere Menschen in den Eifelorten Brecht und Waxweiler (Kreis Bitburg-Prüm) in ihren Häusern eingeschlossen. Der Polizeihubschrauber sei angefordert worden, um die Bewohner zu evakuieren, sagte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Eifelkreises, Jürgen Larisch, am Donnerstagmorgen volksfreund.de.