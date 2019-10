Afghane lebte ein Jahr in Piesport : Messerattacke von Amsterdam: 26 Jahre Haft für Täter

Amsterdam/Piesport Ein 20-jähriger Afghane, der zwei Jahre in Rheinland-Pfalz gelebt hat, davon eine zeitlang auch in Piesport an der Mosel, ist in Amsterdam zu 26 Jahren Haft verurteilt worden. Der Asylbewerber hatte im vergangenen Jahr zwei amerikanische Touristen auf dem Amsterdamer Hauptbahnhof niedergestochen.

(dpa/wie) Ein Afghane, der im vergangenen Jahr im Amsterdamer Hauptbahnhof zwei amerikanische Touristen niedergestochen hatte, ist zu einer Haftstrafe von 26 Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Es sei eine terroristische Tat, urteilte das Gericht am Montag in Amsterdam. Seine Schuld für zweifachen Mordversuch sei bewiesen. Ein Opfer, ein US-Amerikaner, ist durch die Attacke querschnittsgelähmt. Das Gericht sprach den Opfern Schadenersatz von rund drei Millionen Euro zu.

Der heute 20-Jährige war im Alter von 16 Jahren im September 2015 nach Deutschland gekommen. Zunächst war er in verschiedenen Jugendeinrichtungen untergebracht, unter anderem von November 2015 bis Oktober 2016 in Piesport (Kreis Bernkastel-Wittlich). Auffällig geworden sei er damals nicht, teilte die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich im vergangenen Jahr mit. Der Afghane hatte vor Gericht seine Tat nicht bereut und mit der Beleidigung des Islams durch den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders begründet. Daher habe er sich entschlossen, „undankbare Individuen“ zu ermorden, sagte er bei der Verhandlung in einem speziell gesicherten Gerichtssaal.

(dpa)