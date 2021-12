Militär : Wird Fliegerstaffel von Airbase Spangdahlem verlegt? – Jetzt gibt es die Antwort

Trier Vor zwei Tagen hieß es noch, dass die Zukunft des US-Stützpunktes Spangdahlem weiter ungewiss sei. Jetzt gibt es eine offizielle Entwarnung – zumindest vorerst.

Die noch unter US-Präsident Donald Trump angestoßene mögliche Verlegung einer Flugzeugstaffel vom Stützpunkt Spangdahlem in der Eifel nach Italien ist vom Tisch. Das berichtete das amerikanische Air Force-Magazin unter Verweis auf einen Sprecher der US-Luftwaffe in Europa. Der deutsche Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem werde seine Kampfflugzeugmission beibehalten, heißt es in dem im Internet veröffentlichten Bericht wörtlich. Das US-Verteidigungsministerium habe Pläne zur Verlegung der Staffel dauerhaft rückgängig gemacht.