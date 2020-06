Übungszone : Militärflüge über der Region ab sofort freitags nur noch von 8 bis 12 Uhr erlaubt

Trier Gute Nachrichten für alle fluglärmgeplagten Bürger: Künftig sollen freitags nach 12 Uhr über der Region keine Militärjets mehr fliegen.

Ab sofort sind Militärflüge in der Region freitags nur noch von 8 bis 12 Uhr erlaubt. Bislang war freitags um 13 Uhr Schluss – bis die Jets ab Montagmorgens um 8 Uhr wieder fliegen durften. Das teilte Verteidigungsstaatssekretär Peter Tauber auf eine Anfrage der Grünen zu militärischen Übungsflügen in Deutschland mit.

Aus der unserer Zeitung vorliegenden Antwort geht auch hervor, dass das passenderweise den Namen TRA Lauter tragende Übungsgebiet, zu dem neben Teilen der Region das Saarland und die Westpfalz gehören, im vergangenen Jahr an 221 Tagen von den Piloten genutzt wurde.

Damit sei die Übungszone weiterhin die aktivste in ganz Deutschland, kommentierte die Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung die jetzt veröffentlichten Zahlen. TRA (Temporary Reserved Airspace) Lauter ist einer von neun Übungslufträumen über Deutschland, die zeitweise für militärische Übungsflüge reserviert sind.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde in der Zone Lauter im vergangenen Jahr an jedem Übungstag durchschnittlich etwa drei Stunden geflogen. Für viele Anwohner sind die Flüge der überwiegend amerikanischen und deutschen Militärjets ein Dauerärgernis.

Die Zahl der Beschwerden stieg zuletzt auf einen neuen Höchststand von knapp 10 000 an. Das Beschwerdeaufkommen in den anderen Übungszonen liegt deutlich darunter. Allerdings verweist das Ministerium darauf, dass in der TRA Lauter etliche lärmgeplagte Bürger gleich mehrere Beschwerden eingereicht hätten.