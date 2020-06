Nahverkehr : Millionen-Verluste im Nahverkehr: Werden Tickets erneut teurer?

Trier Wegen der Corona-Krise haben Bus- und Bahnunternehmen deutlich weniger eingenommen. Noch immer liegt die Zahl der Fahrgäste deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Den Nahverkehrsunternehmen in der Region fehlen mehrere Millionen Euro an Einnahmen. Grund ist die Corona-Krise. Während des Lockdowns im März und April fuhren deutlich weniger Menschen mit Bus und Bahn. In dieser Zeit wurden laut Auskunft des zuständigen Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) bis zu 90 Prozent weniger Tickets verkauft. Die Einnahmen der Verkehrsunternehmen seien im März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 und in April um 30 Prozent eingebrochen, teilte ein VRT-Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung mit. Allein die Stadtwerke Trier (SWT) rechnen für ihren Linienverkehr in diesem Jahr mit einem Verlust von 1,5 Millionen Euro. Durch „aktive Gegenmaßnahmen“ wie etwa Fahrplananpassungen und dem Einsatz von Busfahrer in anderen Abteilungen der Stadtwerke versuche man, die wirtschaftlichen Auswirkungen so weit wie möglich zu verringern.